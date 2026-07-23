Успех Верхневолжья: тверские футболисты блеснули на всероссийском турнире «Белые ночи»

Тверской «АК-ССК» вошел в восьмерку сильнейших команд России на турнире «Белые ночи». В Санкт-Петербурге завершился масштабный футбольный праздник — крупнейший в стране турнир по мини-футболу в формате 6х6 «Белые ночи» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.