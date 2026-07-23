Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Успех Верхневолжья: тверские футболисты блеснули на всероссийском турнире «Белые ночи»

Успех Верхневолжья: тверские футболисты блеснули на всероссийском турнире «Белые ночи»

Тверской «АК-ССК» вошел в восьмерку сильнейших команд России на турнире «Белые ночи». В Санкт-Петербурге завершился масштабный футбольный праздник — крупнейший в стране турнир по мини-футболу в формате 6х6 «Белые ночи» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии