Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Есть определенная польза для Европы от прихода к власти в США Трампа

Есть определенная польза для Европы от прихода к власти в США Трампа

Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от удушающих объятий Америки, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич.

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