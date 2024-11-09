Есть определенная польза для Европы от прихода к власти в США Трампа

Приход Дональда Трампа к власти в США позволит Евросоюзу сосредоточиться на собственных проблемах и освободиться от удушающих объятий Америки, считает немецкий консультант по стратегии и медиаэксперт Мирко Колунджич.
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