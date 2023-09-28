Красногорск и его "достопримечательности", - очередной инцидент с участием мигрантов

Когда ельцин расстрелял из танков русский парламент, стало понятно, что стрельба на улицах началась, а милиция/полиция чихала на страдания граждан!

Ну конечно примут, ждите.Доложат Бастрыкину,а он опять будет обивать самые высокие пороги,для принятия решений.

N

Nata

Вакханалии не прекратятся. пока последний мигрант со своим кишлаком не перейдет границу в обратном направлении. И границы от басмачей требуется укреплять и укреплять, привлекать образцы техники по охране и советского периода и создавать новые. Пока существует государство. оно обязано охранять свои границы.