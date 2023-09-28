Politiki.net В очередной раз наше гостеприимство, наше дружелюбие, выходит нам боком.
Красногорск и его "достопримечательности", - очередной инцидент с участием мигрантов
Комментарии
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sorsw
Когда ельцин расстрелял из танков русский парламент, стало понятно, что стрельба на улицах началась, а милиция/полиция чихала на страдания граждан!
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53 мин.
ВБ
Василий Блохин
Ну конечно примут, ждите.Доложат Бастрыкину,а он опять будет обивать самые высокие пороги,для принятия решений.
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44 мин.
N
Nata
Вакханалии не прекратятся. пока последний мигрант со своим кишлаком не перейдет границу в обратном направлении. И границы от басмачей требуется укреплять и укреплять, привлекать образцы техники по охране и советского периода и создавать новые. Пока существует государство. оно обязано охранять свои границы.
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10 мин.
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