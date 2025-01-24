Денис Профатилов подробно рассказал о всех нюансах участия в Крымской Свободной экономической зоне

Директор Департамента экономического развития города Севастополя Денис Александрович Профатилов рассказал, как строится взаимодействие между СЭЗ и Правительством Севастополя, что дает для предприятий малого и среднего бизнеса появление такой площадки; какие темпы инвестиций и какое количество проектов наблюдается в новых экономических условиях.