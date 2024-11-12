Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Программа сохранения национального парка "Лосиный остров" опирается на проведенное экспертами масштабное исследование, целью которого является создание условий для комфортного сосуществования людей и животных.
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