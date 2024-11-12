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Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Экологи положительно оценили программу сохранения нацпарка "Лосиный остров"

Программа сохранения национального парка "Лосиный остров" опирается на проведенное экспертами масштабное исследование, целью которого является создание условий для комфортного сосуществования людей и животных.

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