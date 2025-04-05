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Царьград

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Макс Ферстаппен завоевал 41-й поул в карьере на Гран-при Японии

Макс Ферстаппен завоевал 41-й поул в карьере на Гран-при Японии

На Гран-при Японии нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из Red Bull одержал победу в квалификации, завоевав свой первый поул в сезоне и 41-й в карьере.

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