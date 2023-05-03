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Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины планируют начать контрнаступление в ближайшие недели

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины планируют начать контрнаступление в ближайшие недели

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены начать контрнаступление в ближайшие недели. О сроках проведения контрнаступления украинскими военными сообщил в интервью телеканалу Fox News государственный секретарь Соединенных Штатов Америки (глава американского МИД) Энтони Блинкен.

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