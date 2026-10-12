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Газета.ру

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Yandex Cloud предупредила клиентов о возможных фишинговых атаках на фоне сбоев

Yandex Cloud предупредила клиентов о возможных фишинговых атаках на фоне сбоев

Платформа Yandex Cloud предупредила о фишинговых атаках от ее имени на фоне сбоев в работе дата-центров Яндекса.

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