Выборка по Чехии: Бабиш и «голос Европы»

Вы спрашиваете: а где же фактура по Чехии? Для понимания полной «средней температуры» по региону действительно не хватало реакции Праги на дизельную сделку.
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