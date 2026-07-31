Альфа-Банк выпустил приложение «Инвестпоток» для iPhone с бонусами для новых инвесторов

По информации, опубликованной пресс-службой банка и доступной через ТАСС, пользователи могут установить приложение, открыть брокерский счёт и получить подарочные акции в рамках стартовой программы поддержки инвесторов.
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