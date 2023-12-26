Завод Hyundai в Петербурге выходит из простоя: что об этом известно

Рабочих, по данным некоторых телеграмм-каналов, уже вызывают из простоя.На заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Петербурге, как пишет телеграмм-канал "Автопоток", ссылаясь на собственные источники, начали резко вызывать работников.
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