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Ростех

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Николай Кузнецов и его двигатели. Часть II

Николай Кузнецов и его двигатели. Часть II

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Продолжение. Начало здесь НК-12: двигатель для стратегической авиации В конце 1940-х — начале 1950-х годов в Советском Союзе велись активные работы по созданию межконтинентальных тяжелых бомбардировщиков, способных доставить атомное оружие на территорию вероятного противника — США.

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