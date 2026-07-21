Николай Кузнецов и его двигатели. Часть II

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Продолжение. Начало здесь НК-12: двигатель для стратегической авиации В конце 1940-х — начале 1950-х годов в Советском Союзе велись активные работы по созданию межконтинентальных тяжелых бомбардировщиков, способных доставить атомное оружие на территорию вероятного противника — США.