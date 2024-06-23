Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику наследного принца

Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency Окончание нефтедолларого соглашения между Вашингтоном и Эр-Рияд стало местью кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, которого президент США Джо Байден назвал "изгоем", заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.
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