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В Киеве и Днепропетровске утро было шумным. Как Россия ответила за удары натовскими ракетами

В Киеве и Днепропетровске утро было шумным. Как Россия ответила за удары натовскими ракетами

В Киеве и Днепропетровске этим утром было очень шумно. Военные объекты вновь подверглись ударам боевыми беспилотниками.

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