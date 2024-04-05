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Киркоров показал своё отношение к сыну Тодоренко — всё на лице написано

Киркоров показал своё отношение к сыну Тодоренко — всё на лице написано

Исполнителю не понравилось, что ведущая привела сыновей на съемки. Филипп Киркоров Pavel Kashaev/Global Look PressФилипп Киркоров относится к категории родителей, которых свои дети не раздражают, но баловство посторонних — ещё как! На днях певец оказался «заложником» тяжелой для него ситуации.

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