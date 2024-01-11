На сеть пивных Александра Розенбаума подали в суд из-за долгов по коммунальным услугам

Иск подал АО «Невский экологический оператор». Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск от АО «Невский экологический оператор» в адрес ООО «Толстый фраер», владельцем которого является известный российский бард Александр Розенбаум.
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