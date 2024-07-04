Российские средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских БПЛА

Четыре украинских беспилотника (БПЛА) уничтожили средства противовоздушной обороны России в ночь на четверг над тремя регионами РФ, сообщила пресс-служба министерства обороны России 4 июля в Telegram-канале.
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