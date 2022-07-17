Как США принуждают союзников оставить Китай без чипов

История с попыткой США ограничить доходы России от продажи нефти за счёт принуждения её покупателей к приобретению по фиксированным ценам интересна тем, как США используют любую зависимость своих конкурентов от мировой экономики против них самих.
История с попыткой США ограничить доходы России от продажи нефти за счёт принуждения её покупателей к приобретению по фиксированным ценам интересна тем, как США используют любую зависимость своих конкурентов от мировой экономики против них самих.
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