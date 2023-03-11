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Винер о допуске фехтовальщиков: «Дай бог, чтобы это была первая ласточка. Это не Олимпиада, но международные соревнования – уже хорошо»

Ирина Винер прокомментировала допуск российских фехтовальщиков к турнирам. Накануне Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

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