Зеленский обиделся на Трампа и включил Путина в НАТО: главное из речи президента Украины в Мюнхене

Глава Украины Владимир Зеленский принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии. Ее организаторы запретили украинскому лидеру говорить на языке своей страны, однако это не помешало ему выступить перед собравшимися.
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