Новый план Киева: Зеленский вступает в НАТО без Украины

Бабушка, я не забыл! Этот текст бы опубликован год тому назад! Я его слегка редактирую и выкладываю вновь.
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