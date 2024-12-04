ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Нет, не тем Бастрыкин занимается! Вот затребовал «дело». Опротестовал... «Взял на контроль». Отправил обратно... А на...Как работает "дяд...
  • ЮрийОгневед Литовченко
    Новый план Киева:...
  • Eduard
    Эти юмористы в жизни идиоты!Новый план Киева:...

Новый план Киева: Зеленский вступает в НАТО без Украины

Новый план Киева: Зеленский вступает в НАТО без Украины

Бабушка, я не забыл! Этот  текст  бы  опубликован  год тому  назад!  Я  его  слегка редактирую и  выкладываю  вновь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Идиот!
Ответить
1 час.
Eduard
Эти юмористы в жизни идиоты!
Ответить
1 час.
ЮрийОгневед Литовченко
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх