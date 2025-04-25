Экс-представитель семьи Талькова выступила за высшую меру для убийцы певца

Бывшая представительница семьи Талькова Ирина Красильникова в беседе с aif.ru отметила, что если бы в России действовала смертная казнь, то именно такое наказание должно было быть вменено Валерию Шляфману за убийство певца.
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