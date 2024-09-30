В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на птицефабрике в Улыбино

В результате обрушения перекрытия перекладин строящегося здания на территории птицефабрики «Улыбино» пострадали 3 человека, сообщил глава регионального ГУ МЧС России Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве.
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