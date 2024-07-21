Первый тренер Чалова о ПАОК: «Будет трамплином для перехода в топ-чемпионат, клуб играет в ЛЧ»

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 26-летний нападающий перейдет в греческий клуб из ЦСКА за 3 млн евро.
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