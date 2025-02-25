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Царьград

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С 2026 года в России обновят дорожные знаки: что изменится на дорогах?

С 2026 года в России обновят дорожные знаки: что изменится на дорогах?

В России внедряются новые дорожные знаки и правила их применения, согласно обновленному ГОСТ. Обязательные изменения вступят в силу с 2026 года.

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