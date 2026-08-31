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Zero Hedge

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Canadian Leftists Want To Use Great Lakes Seaway As A Weapon Against The US

Canadian Leftists Want To Use Great Lakes Seaway As A Weapon Against The US

Canadian Leftists Want To Use Great Lakes Seaway As A Weapon Against The US If anyone had any doubt that Canada is a predominantly far-left country, one only need look at polls in support of Market Carney's trade war rhetoric against the US.

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