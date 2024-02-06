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Futurism: нейросети показали высокие риски привести государство к эскалации

Команда исследователей из Стэнфордского Университета провела эксперимент над нейросетями, в ходе которого популярные чат-боты должны были принимать важные решения от имени государства в игровой симуляции военных действий.

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