Futurism: нейросети показали высокие риски привести государство к эскалации

Команда исследователей из Стэнфордского Университета провела эксперимент над нейросетями, в ходе которого популярные чат-боты должны были принимать важные решения от имени государства в игровой симуляции военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии