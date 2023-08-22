Боль и мрии про Большую Украину

ВМ

Владимир Минаков

А с каждым новым днём и европейские "провидцы", и местные политологи, вносят свои предсказания о будущем Украины, как страны - останется ли и в каких границах... Вот уже и оторвать Полесье, в виде Волыни, предложили... Бывшие советско-народные республики Новороссии ( Одесскую, ДонецкоКриворожскую...)- вернуть России... Говорил же Путин о потере Украиной государственности - не прислушались к его прогнозу. Теперь истина: " Что имеем - не храним, потеряем - плачем", обретает вид утёса, на который налетела шхуна государственности Украины...