Боль-болюшка разливается широкой рекой по душам патриотичных украинцев. Мало того, что украинский «контрнаступ» не удался, так ещё всякого разного рода западные эксперты теперь украинцам русским наступлением грозят.
Боль и мрии про Большую Украину
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Евгений Попов
Украина так же необходима, как одному причинному женскому месту зубы.
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1 час.
ИИ
Иван Иванов
Вся голосящая о мире шваль думает что России нужна украина.Так России НУЖНО ЧТОБЫ уКРАИНЫ НЕ БЫЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
ВМ
Владимир Минаков
А с каждым новым днём и европейские "провидцы", и местные политологи, вносят свои предсказания о будущем Украины, как страны - останется ли и в каких границах... Вот уже и оторвать Полесье, в виде Волыни, предложили... Бывшие советско-народные республики Новороссии ( Одесскую, ДонецкоКриворожскую...)- вернуть России... Говорил же Путин о потере Украиной государственности - не прислушались к его прогнозу. Теперь истина: " Что имеем - не храним, потеряем - плачем", обретает вид утёса, на который налетела шхуна государственности Украины...
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