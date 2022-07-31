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Ирина Винер: «Луговских мы совершенно спокойно отпустили, потому что для сборной России она не представляла интереса. У нее в Черногории живет отец»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на переход россиянки Елизаветы Луговских в сборную Черногории.

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