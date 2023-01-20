В Якутии ликвидирован подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Нерюнгринскому району в рамках оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность цеха по производству контрафактной алкогольной продукции.
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