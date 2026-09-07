Украинские эксперты недоумевают: среди обломков «Циркона» не обнаружили прямоточный двигатель

Изучив фрагменты российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», упавшей на украинской территории, местные специалисты не смогли найти явных признаков прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД).
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