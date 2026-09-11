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Калужские новости

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Начальник управления миграции Калужской области о реформе и безопасности

Начальник управления миграции Калужской области о реформе и безопасности

За 8 месяцев 2023 года в Калужской области число преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 27%, а количество иностранцев в регионе сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

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