Начальник управления миграции Калужской области о реформе и безопасности

За 8 месяцев 2023 года в Калужской области число преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 27%, а количество иностранцев в регионе сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом.
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