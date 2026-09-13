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Крупноформатный агломерат — особенности, применение и недостатки материала

Крупноформатный агломерат — особенности, применение и недостатки материала

Крупноформатный агломерат — современный композитный материал, который активно используется в строительстве и отделке благодаря своей прочности, эстетичности и широким возможностям применения.

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