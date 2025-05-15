Гражданочка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Гражданочка

88 подписчиков

Обижена на мужа: «Маму ему жалко, а жену – нет»

Обижена на мужа: «Маму ему жалко, а жену – нет»

Обижена на мужа: «Маму ему жалко, а жену – нет»— Ну она же не обязана, понимаешь? — снова сказал муж Дима, и у Ксении внутри всё сжалось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх