Обижена на мужа: «Маму ему жалко, а жену – нет»— Ну она же не обязана, понимаешь? — снова сказал муж Дима, и у Ксении внутри всё сжалось.
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