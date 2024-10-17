«Сбер» купил образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд»

«Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» (дополнительное и профессиональное образование, ДПО) и «Фоксфорд» (школьное образование) Алексея Мордашова, пишет «Ъ» со ссылкой на три источника на рынке онлайн-образования.