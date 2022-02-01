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Украинский профессор Никита Василенко: Киев «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс

Украинский профессор Никита Василенко: Киев «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс

Украина «ни в коем случае» не сможет отвоевать Донбасс. Такую точку зрения озвучил Никита Василенко, профессор киевского Института журналистики.

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