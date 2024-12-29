Исследования циркадных ритмов и их влияния на развитие различных заболеваний, включая деменцию и рак

В зимний период многие из нас сталкиваются с проблемами настроения, сна и общего самочувствия. Эти симптомы могут быть связаны с сезонным аффективным расстройством (САР), которое тесно связано с циркадными ритмами, влияющими на наши циклы сна и бодрствования.