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ГКЧС Чувашии: около 10 тысяч жителей региона остались без света из-за непогоды

ГКЧС Чувашии: около 10 тысяч жителей региона остались без света из-за непогоды

Аварийное отключение света произошло в ряде муниципальных округов Чувашской Республики. Об этом сообщил Государственный комитет региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) в официальном Telegram-канале.

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