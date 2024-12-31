ГКЧС Чувашии: около 10 тысяч жителей региона остались без света из-за непогоды

Аварийное отключение света произошло в ряде муниципальных округов Чувашской Республики. Об этом сообщил Государственный комитет региона по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) в официальном Telegram-канале.
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