Иран: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что два члена экипажа получили легкие ранения после того, как неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, проходивший транзитом через Ормузский пролив ранее в тот же день.