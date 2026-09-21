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Иран: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили,...

Иран: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что два члена экипажа получили легкие ранения после того, как неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер, проходивший транзитом через Ормузский пролив ранее в тот же день.

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