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Кетамин открывает перспективы для лечения дискинезии, возникающей на фоне болезни Паркинсона

Кетамин открывает перспективы для лечения дискинезии, возникающей на фоне болезни Паркинсона

Исследователи из Университета Аризоны сделали важное открытие, касающееся одного из самых распространенных осложнений болезни Паркинсона — неконтролируемых движений, возникающих после длительного лечения препаратом леводопа.

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