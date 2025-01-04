Кетамин открывает перспективы для лечения дискинезии, возникающей на фоне болезни Паркинсона

Исследователи из Университета Аризоны сделали важное открытие, касающееся одного из самых распространенных осложнений болезни Паркинсона — неконтролируемых движений, возникающих после длительного лечения препаратом леводопа.
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