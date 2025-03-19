На Госуслугах с 1 апреля появится информация о полисе ОСАГО

Напомним, сейчас в качестве эксперимента (поскольку эти документы в электронном виде не выдаются) водителю разрешено предъявлять в электронном виде права и свидетельство о регистрации автомобиля через приложение «Госуслуги.
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