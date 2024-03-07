Самый большой аэропорт мира: будущее Al Maktoum International

<p>Более 10 лет назад аэропорт Аль-Мактум, также известный как Dubai World Central (DWC), стал свидетелем исторического момента, когда самолет Wizz Air A320 стал первым коммерческим рейсом, приземлившимся на его полосе после полета из Будапешта.
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