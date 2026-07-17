ЮНЕСКО выступила против строительства в России второго по высоте здания в мире

Рендеры небоскребов «Лахта Центр», «Лахта Центр — 2» и «Лахта Центр — 3» / © Kettle Collective По мнению экспертов организации, башни высотой 555 и 703 метра нарушат узнаваемую линию городского горизонта, а также изменят панорамные виды на Неву и Финский залив.