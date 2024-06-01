Министр здравоохранения Камчатки Гашков находится в тяжелом состоянии после ДТП

Глава Минздрава Камчатки Александр Гашков попал в дорожно-транспортное происшествие 1 июня, в данный момент он находится в тяжелом состоянии в краевой больнице, об этом сообщает Правительство края на официальном сайте.
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