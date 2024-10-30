Пентагон: 77% молодых американцев непригодны для службы в армии

Около 77% молодых американцев являются ограниченно годными для прохождения военной службы. Об этом 30 октября сообщила директор по политике приема на военную службу министерства обороны США Кэти Хелланд на брифинге.
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