Мурал с Месси и Ямалем появился в Барселоне в честь финала ЧМ-2026

В Барселоне появился новый мурал, приуроченный к финалу чемпионата мира-2026. На нем изображены два футболиста, имеющие прямое отношение к «Барселоне»: действующий вингер каталонского клуба Ламин Ямаль и бывший нападающий «блауграны» Лионель Месси.
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