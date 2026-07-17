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Мурал с Месси и Ямалем появился в Барселоне в честь финала ЧМ-2026

Мурал с Месси и Ямалем появился в Барселоне в честь финала ЧМ-2026

В Барселоне появился новый мурал, приуроченный к финалу чемпионата мира-2026. На нем изображены два футболиста, имеющие прямое отношение к «Барселоне»: действующий вингер каталонского клуба Ламин Ямаль и бывший нападающий «блауграны» Лионель Месси.

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