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Александр Широкорад: Скоро ли в Киев прилетит «Алабуга»? Тогда там от радости все телефоны сойдут с ума

Александр Широкорад: Скоро ли в Киев прилетит «Алабуга»? Тогда там от радости все телефоны сойдут с ума

Александр Широкорад: Скоро ли в Киев прилетит «Алабуга»? Тогда там от радости все телефоны сойдут с ума Цифровой коллапс Украины — один из самых надежных способов победного завершения СВО Александр Широкорад Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press В конце сентября 2026 года российские ВКС нанесли серию ударов по цифровой инфраструктуре Украины.

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