Демо-версия ролевой игры Sand Land стала доступна на PlayStation, Xbox и ПК Bandai Namco выпуст...

Демо-версия ролевой игры Sand Land стала доступна на PlayStation, Xbox и ПКBandai Namco выпустила бесплатную демоверсию ролевой Sand Land для PS5, PS4, ПК и Xbox Series X|S, позволяющую фанатам познакомиться с персонажами и миром, созданными любимым мангакой Акирой Ториямой еще до выхода игры.