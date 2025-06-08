В Лос-Анджелес направляется Нацгвардия и возможна отправка морпехов для подавления беспорядков

Будни мужчин. Все что нам интересно

За последние дни массовые беспорядки охватили калифорнийский мегаполис Лос-Анджелес на фоне масштабных рейдов против нелегальных мигрантов, толпы которых бегали по улицам и махали флагами соседней Мексики.