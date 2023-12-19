Юрий Герасименко принял участие в отчетно-выборном собрании ведущего бизнес-объединения Омской области

В Омском областном Конгресс-Холле прошло общее отчетно-выборное собрание одного из самых массовых бизнес – объединений – региональной общественной организации «Омский областной Союз предпринимателей», в работе которого принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Юрий Герасименко.